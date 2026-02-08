انطلاق «المؤتمر الآسيوي».. الكريديس: السعودية تقود حراكاً عالمياً للاستثمار في الموهوبين

البلاد (جدة)

تشهدة جدة اليوم الأحد الانطلاق الرسمي لفعاليات المؤتمر الآسيوي التاسع عشر للموهبة والإبداع 2026، الذي يعد أكبر حدث علمي عالمي متخصص في الموهبة والإبداع، برعاية وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان بجامعة الأعمال والتكنولوجيا على كورنيش جدة، التي تتواصل جلساته العلمية حتى 11 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين وصنّاع القرار من مختلف دول العالم، لرسم ملامح مستقبل تعليم الموهوبين، وتبادل الخبرات الدولية، وبناء شراكات معرفية عابرة للحدود.

من جانبه، أكد عبدالعزيز الكريديس أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع – موهبة ” أن السعودية تقود حراكًا ضخمًا للاستثمار في الموهوبين في العالم، وترسم خارطة طريق إبداعية للاستفادة من أبنائها الموهوبين؛ بما يفعل مساهمتهم في تحقيق روية قيادتنا الحكيمة، وينسجم مع رؤية المملكة 2030 “.

وأضاف:” الموهوبون السعوديون حققوا نتائج عملية مشرفة للوطن، وأصبحوا أحد أهم العناصر المساهمة في صناعة مستقبل الوطن”.

وعبرت جامعة الأعمال والتكنولوجيا ممثلة في رئيس مجلس الأمناء الدكتورعبد الله صادق بن دحلان، سعادتها باستضافة فعاليات المؤتمر على مدار 5 أيام، بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والدولية، وفي حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الموهبة والإبداع، بما يسهم في تعزيز تبادل المعرفة، وبناء شبكات تعاون علمي، ودعم توجه المملكة نحو ترسيخ موقعها؛ كحاضنة عالمية للإبداع والتميز.