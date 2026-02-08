المحليات

المعهد النسائي بالأمن العام يستعرض “الفصيل الصامت” في جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2026

صحيفة البلادaccess_time21 / شعبان / 1447 هـ       8 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

يعرض المعهد النسائي بالأمن العام لزوار جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2026 م، في مدينة الرياض، الذي يقام في الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري، “الفصيل الصامت” لتشكيل مهارات التعامل الاستعراضي باستخدام السلاح مع الفرقة الموسيقية.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض تحت شعار “مقدام” لاستعراض خططها لتطوير منظومة الأمن الداخلي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإمكاناتها في حفظ الأمن وحلولها المبتكرة في تطوير المدن الآمنة، وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث وتطوير العمل الميداني، والمحافظة على البيئة وأمن المنشآت الحيوية وإسهاماتها في توطين الصناعات العسكرية.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *