“اللوائح” تُغيب بنزيما عن الهلال أمام شباب الأهلي في نخبة آسيا

21 / شعبان / 1447 هـ 8 فبراير 2026

البلاد (جدة)

تأكد غياب الفرنسي كريم بنزيما، المنضم حديثاً لصفوف الهلال عن مباراة فريقه ضد نظيره شباب الأهلي الإماراتي.

ويحل الهلال ضيفاً على شباب الأهلي الإماراتي مساء الاثنين في سابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويغيب بنزيما عن الهلال بسبب لوائح البطولة الآسيوية والتي لا تسمح بمشاركة لاعب بقميص فريقين مختلفين خلال نسخة واحدة.

وانضم بنزيما إلى الهلال بعد فسخ عقده مع الاتحاد في انتقالات الشتاء، واستهل مشواره مع الزعيم بثلاثية في مرمى الأخدود خلال ظهوره الأول.