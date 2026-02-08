المحليات

القيادة تهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني

البلاد (الرياض)
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة سيندي كيرو الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة سيندي كيرو الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

