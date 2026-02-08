السيطرة على حريق في مطار القاهرة الدولي

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي السيطرة على حريق محدود نشب صباح اليوم الأحد 8 فبراير 2026، داخل أحد الكرفانات الكائنة بمطار القاهرة الدولي.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي، أن قوات الحماية المدنية انتقلت على الفور إلى موقع الحريق، حيث تمت السيطرة الكاملة على النيران وإخمادها باستخدام مواد الإطفاء الرغوية، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة، دون وقوع أي خسائر أو إصابات.

وأشارت إلى انتقال فريق من المعمل الجنائي للمعاينة، بهدف فتح تحقيق فني والوقوف على ملابسات وأسباب الواقعة.

جاء الحادث بعد يوم واحد من إعلان شركة ميناء القاهرة الجوي، عن رصد تسريب بالخط الفرعي الخاص بتغذية مباني الركاب رقم 2 و3، وذلك من خلال أجهزة المراقبة بالغرفة المركزية للتحكم الخاصة بمصر للبترول بمستودع الوقود بالمطار الدولي.

وشددت الشركة على أنه قد تم إيقاف الخط على الفور، وتكثيف المرور عليه، مع تفعيل خطة الطوارئ البديلة، حيث تم استدعاء 6 وحدات صهريجية تستوعب أكثر من ربع مليون لتر، إلى جانب 3 وحدات ترشيح، لتأمين أعمال التشغيل بالمبنيين خلال أعمال الإصلاح للخط المذكور.

كما تحركت كافة الأجهزة المعنية بشركة مصر للبترول ومطار القاهرة الدولي لتحديد موقع التسريب بدقة باستخدام أحدث الأجهزة التكنولوجية، وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة، وعودة الخط الفرعي للتشغيل الطبيعي.

ولفتت شركة ميناء القاهرة الجوي إلى عدم توقف حركة التشغيل، وأن أي تأخيرات طرأت كانت نتيجة ظروف استثنائية خارجة عن إرادتها، مؤكدة الالتزام الكامل بأعلى معايير السلامة والأمان.