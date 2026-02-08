الدفاع المدني يستعرض لزوار جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2026 طائرة مكافحة الحرائق

البلاد (الرياض)
تستعرض المديرية العامة للدفاع المدني لزوار جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2026 طائرة مكافحة الحرائق لتعزيز السلامة وحماية البيئة، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري.
وتهدف الطائرة إلى تنفيذ مهام الإطفاء الجوي المباشر وغير المباشر في البيئات الصعبة والتضاريس الوعرة والنائية وسرعة الوصول إلى المواقع الصعبة وتقليل زمن التدخل بدقة عالية ودعم فرق الإطفاء الأرضية وحماية المنشآت والمناطق السكنية.
وتتميز الطائرة بهيكل قوي وقدرة على حمل مواد الإطفاء وأنظمة تشغيل تضمن الاستمرارية في المهام الحرجة، كما تدعم مهام القيادة الجوية والتنسيق الميداني وتوجيه عمليات الإطفاء، والإسهام في الحد من انتشار الحرائق، وسلامة الأرواح وحماية الممتلكات، وتعزيز الجاهزية الوطنية في مواجهة الكوارث الطبيعية.
ويأتي ذلك ضمن مشاركة الدفاع المدني في جناح وزارة الداخلية لتقديم حلول تقنية أمنية وخدمية تعزز قدرات الوزارة التشغيلية المتكاملة في صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان، وكل من يعيش في أرض المملكة، بما يحقق رسالتها نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.