الخريف يرعى توقيع مذكرة تعاون بين “المركز الصناعي” وشركة “Airbus ” لتوطين صناعة الطيران بالمملكة

برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، وقّع المركز الوطني للتنمية الصناعية مذكرة تعاون مع شركة Airbus الأوروبية، لاستكشاف فرص التعاون في تطوير وتوطين صناعة الطيران والمروحيات بالمملكة، وذلك على هامش معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لبناء قاعدة صناعية متكاملة لصناعة الطيران بالمملكة، من خلال دراسة إنشاء مركز هندسي لتطوير القدرات الوطنية في التصنيع والتجميع والصيانة والإصلاح، إلى جانب إنشاء منظومة لوجستية داعمة للمشروع.
كما يشمل التعاون وفقًا للمذكرة؛ نقل التقنية والمعرفة، وتحفيز الموردين العالميين للاستثمار داخل المملكة، وتأهيل الكفاءات الوطنية عبر بناء شراكات تعليمية وتدريبية مع الجهات المحلية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة خيارات الشراء ودعم التوجه نحو التصدير، كما تضمنت المذكرة بحث الحوافز وخيارات التمويل التي ترفع جاهزية المشروع وتعزز تنافسيته.
وتجسد هذه المذكرة التزام المملكة بتوطين الصناعات عالية القيمة، وتعزيز موقعها كمركز صناعي وتقني في قطاع الطيران، من خلال بناء شراكات إستراتيجية مع روّاد صناعة الطيران العالميين تسهم في خلق فرص استثمارية نوعية وتوفير وظائف متخصصة وتحفيز نمو سلاسل الإمداد المحلية.
ويأتي توقيع المذكرة امتدادًا لدور المركز الوطني للتنمية الصناعية في قيادة الجهود الحكومية لتطوير الصناعة، وبناء الشراكات العالمية النوعية، وتمكين المشاريع الوطنية الكبرى التي تسهم في بناء قاعدة صناعية متقدمة ومستدامة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
