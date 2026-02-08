أمير القصيم يرعى حفل تخريج أكثر من 13 ألف طالب وطالبة من جامعة القصيم الثلاثاء القادم

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، يوم الثلاثاء القادم، حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة القصيم للدفعة الثالثة والعشرين، وذلك في البهو الرئيس بالمدينة الجامعية.
ويبلغ عدد الخريجين لهذا العام 13,191 طالبًا وطالبة، منهم 93 خريجًا و107 خريجات في درجة الدكتوراه، و346 خريجًا و401 خريجة في درجة الماجستير، و3,002 خريج و6,087 خريجة في درجة البكالوريوس، و793 خريجًا و2,362 خريجة في درجة الدبلوم، في مختلف التخصصات الأكاديمية من 17 كلية في الجامعة. وتستمر الاحتفالات أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وفقًا لكليات الجامعة المختلفة
