أكاديمية طويق تختتم النسخة الثامنة من برنامج طويق للتوظيف

البلاد (الرياض)
اختتمت أكاديمية طويق النسخة الثامنة من برنامج طويق للتوظيف، المخصّص لتوظيف خريجي معسكرات الأكاديمية، الذي استمر يومين بمدينة الرياض، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، والكراج.
وشهد البرنامج إجراء أكثر من 9,000 مقابلة وظيفية لأكثر من 1,200 خريج وخريجة من معسكرات الأكاديمية، في 1,000 فرصة وظيفية أتاحتها أكثر من 120 جهة من مختلف القطاعات في مجالات: الأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات والتطبيقات، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وهندسة الميكاترونيكس، وغيرها من مجالات التقنيات المتقدمة.
ويأتي البرنامج ضمن جهود الأكاديمية المستمرة لبناء القدرات الوطنية وتأهيلها لسدّ احتياجات سوق العمل، مستندة إلى منهجية تعليمية وخبرات عملية، إلى جانب تنفيذ مشاريع تقنية مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز الابتكار، وتضمن البرنامج في نسخته الثامنة منطقة مخصّصة للخرّيجين في الإرشاد المهني لتطوير مهاراتهم المهنية وتأهيلهم لسوق العمل.
وأوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي أن برنامج طويق للتوظيف يؤكد التزام الأكاديمية بتمكين القدرات الوطنية وتأهيلها للانطلاق إلى سوق العمل بثقة وخبرة تقنيّة حديثة، مبينًا أن نسبة توظيف خريجي المعسكرات تجاوزت 80% خلال ثلاثة أشهر فقط من التخرج، مؤكدًا استمرار الأكاديمية في تطوير برامجها ومعسكراتها بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، ويسهم في تعزيز ريادة المملكة عالميًّا في القطاع التقني.
يُذكر أن أكاديمية طويق تواصل دورها في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية عبر معسكرات تقنية احترافية، مصممة وفق أحدث متطلبات سوق العمل؛ بما يعزز جاهزية الخريجين للمشاركة الفاعلة في مسيرة التحول الرقمي وصناعة الابتكار في المملكة.