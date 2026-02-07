مجلس القيادة اليمني يعرب عن تقديره لقيادة المملكة ومواقفها الصادقة تجاه اليمن وشعبه

جدد مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية تقديره للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على مواقفهما الصادقة إلى جانب الشعب اليمني وجهودهما المخلصة لأجل تعزيز الأمن والاستقرار وتماسك مؤسسات الدولة، فضلًا عن إسنادهم في المجالات الإنسانية والإنمائية السخية.
جاء ذلك في اجتماع للمجلس عقده في مدينة الرياض اليوم الجمعة، لمناقشة المستجدات المحلية على المستويات كافة، بما في ذلك التقدم المحرز على مسار استعادة التعافي وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وجهود السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية.
