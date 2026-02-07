كونسيساو ينتقد التحكيم بعد خسارة الكلاسيكو أمام النصر

البلاد (جدة)

أبدى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، استياءه من القرارات التحكيمية التي رافقت مواجهة فريقه أمام النصر، مؤكدًا أنها أثّرت بشكل مباشر على مجريات اللقاء، الذي انتهى بخسارة “العميد” بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وأكد كونسيساو خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أن المباراة جاءت متزنة بين فريقين كبيرين، مشيرًا إلى أن التفاصيل التحكيمية لعبت دورًا حاسمًا في تغيير شكل المباراة.

وقال المدرب البرتغالي: “روح الاتحاد حضرت، وكانت من أفضل مباريات الفريق، ارتكبنا بعض الأخطاء، لكنها لم تكن أخطاء تغيّر مجريات اللقاء”.

وتوقف كونسيساو عند عدة لقطات تحكيمية مثيرة للجدل، أبرزها عدم احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 20 تقريبًا بعد لمسة يد على لاعب النصر أنجيلو، إضافة إلى إلغاء فرصة محققة للاعب موسى ديابي بداعي التسلل قبل هدف النصر الأول.

وأضاف: “نتيجة المباراة تجبرك على اللعب بأسلوب معين، وكانت لدينا فرص واضحة لم تُحتسب، وهذه حقائق تحكيمية لا يمكن إنكارها”.

وأوضح مدرب الاتحاد أن فريقه استعد بشكل جيد لمواجهة النصر، مشيرًا إلى تقارب المستوى الفني بين الفريقين، رغم الظروف الصعبة التي مر بها الاتحاد في الفترة الماضية.

وقال: “جهزنا فريقنا لمواجهة خصم قوي، والمستويات كانت متقاربة، لكن بعض القرارات التحكيمية تغيّر شكل أي مباراة”.

ووجّه مدرب الاتحاد رسالة مباشرة لجماهير النادي، داعيًا إياهم إلى مواصلة الدعم في المرحلة المقبلة، قائلًا: “أتمنى من الجمهور الذي شاهد كل ما حدث اليوم أن يكون حاضرًا في المباراة القادمة”.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن، بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر، فيما تجمّد رصيد الاتحاد عند 34 نقطة في المركز السابع.