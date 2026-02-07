في روشن.. الخلود يقتنص فوزًا مثيرًا من الشباب

البلاد (جدة)
نجح فريق الخلود في تحقيق فوز ثمين، و3 نقاط غالية، بعدما تغلب على ضيفه فريق الشباب، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب نادي الحزم في الرس، في ختام منافسات الجولة الـ21 من «دوري روشن».
شهدت المباراة الظهور الأول لمدافع المنتخب السعودي علي البليهي بقميص نادي الشباب؛ حيث أحرز المدافع المخضرم هدفًا لفريقه لكن ألغاه حكم اللقاء بعد العودة إلى لتقنية الفار.
سجل عبدالعزيز العليوة الهدف الوحيد في المباراة لصالح الخلود في الدقيقة 78 من عمر اللقاء، بعد مجهود فردي ممبز.
وشهدت الدقائق الأخيرة من مباراة الخلود ضد الشباب أحداثًا مثيرة؛ حيث طالب لاعبو الشباب باحتساب ركلتي جزاء بعد لمس دفاع الكرة باليد، إلا أن حكم اللقاء قرر عدم احتساب شيء في اللقطتين رافضًا احتساب ركلة جزاء.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الخلود إلى النقطة 19 في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 19 في المركز الرابع عشر.
عبدالعزيز العليوة يسجل الهدف الأول للخلود في الدقيقة 78
