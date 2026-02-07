فريق Torque GC يعود لصدارة منافسات الفرق ببطولة ليف جولف الرياض 2026

محمد الجليحي (الرياض)

استمر كل من الأمريكي بيتر يولاين (لاعب فريق RangeGoats GC)والأسترالي إلفيس سمايلي (لاعب فريق Ripper GC) في تقديم أداء متميز في ثالث أيام بطولة مجموعة روشن ليف جولف الرياض 2026، حيث نجحا في احتلال صدارة جدول الترتيب العام لمنافسات الأفراد بتسجيلهما 16 ضربة تحت المعدل.

وتحت الأضواء الكاشفة لملعب نادي الرياض للجولف، واصل نخبة لاعبي الجولف التنافس في جانبي الأفراد والفرق مع تبقي يوم واحد على إسدال الستار على الحدث العالمي وتحديد الأبطال قبل التوجه إلى مدينة أديليد الأسترالية والتي تُعد المحطة الثانية في موسم دوري ليف جولف لهذا العام.

وفرض يولاين وسمايلي سيطرتهما على المنافسات، وتقدما بفارق ضربة واحدة تحت المعدل أمام الأمريكي تالور غوتش (قائد فريق Smash GC)الذي يحتل المرتبة الثالثة أمام كل من الإسباني جون رام (قائد فريق Legion XIII) والمكسيكي أبراهام آنسر (لاعب فريق Torque GC) والبلجيكي توماس ديتري (لاعب فريق 4Aces GC) الذين تشاركوا المركز الرابع بتسجيلهم 14 ضربة تحت المعدل.

وقال سمايلي عقب انتهاء منافسات اليوم الثالث: “مع تقدم الأسبوع، تأقلمت على اللعب في الأجواء المتقبلة، وأشعر بأنني أتعامل بشكل جيد مع الضربات الصعبة. وأعتقد بأني قمت بعمل ممتاز مع مساعدي براد بيشرفي استشعار العدد المطلوب من الضربات في كل حفرة والالتزام به، مما أتاح لي الكثير من الفرص لتنفيذ الضربات القصيرة بنجاح.” وعن إمكانية تحقيقه للقب يوم غد وما سيعنيه ذلك على الصعيد الشخصي، أضافاللاعب البالغ 23 عاماً والذي يسجّل ظهوره الأول في دوري ليف جولف: “سيكون ذلك أمراً رائعاً بكل تأكيد، كما آمل أن نتمكن من تحقيق مركزمتقدم في منافسات الفرق، وهو ما سيمثل إنجازاً مميزاً.”

وبالنظر إلى منافسات الفرق، استطاع فريق Torque GC أن يعود لصدارة جدول الترتيب العام بعد أن كان قد تصدر المنافسات في اليوم الافتتاحي للبطولة، حيث تمكّن لاعبو الفريق؛ التشيلي خواكين نيمان ومعه كل منالكولومبي سيباستيان مونيوز، والمكسيكيان أبراهام آنسر وكارلوس أورتيز، من تسجيل 46 ضربة تحت المعدل، منحتهم المركز الأول أمام فريق Smash GC، متصدر منافسات يوم أمس والذي جاء في مركز الوصافة بتسجيل الأمريكي تالور غوتش ومواطنيه جيسون كوكراك وهارولد فارنر ومعهم الإيرلندي الشمالي غرايم ماكداويل 44 ضربة تحت المعدل. وساهمت النتيجة القوية للأسترالي سمايلي ومعه مواطنيه كاميرون سميث قائد الفريق، ومارك ليشمان ولوكاس هيربيرت في وضع فريقهم Ripper GC بالمركز الثالث بمجموع 43 ضربة تحت المعدل.

وقال أبراهام آنسر في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد انتهاء منافسات الجولة الثالثة: “لقد كانت جولة جيدة للغاية. أنا سعيد جداً بالطريقة التي سددت بها الضربات هذا اليوم، وتحديداً في الضربات الافتتاحية لكل حفرة. لقد شعرت بأن أدائي اليوم كان مشابهاً لجولة الأمس، ولكن الفارق كان في تمكني من تسجيل المزيد من الضربات القصيرة.” وحول عودة الفريق لصدارة الترتيب واقترابهم من تحقيق اللقب، أكد آنسر بأن ذلك سيكونبمثابة الانطلاقة المثالية للموسم، وأشار إلى العلاقة الوطيدة التي تجمعه بزملائه الجدد في فريق Torque GC وإلى كون أهدافهم لهذا العام والمستقبل متوافقة تماماً.