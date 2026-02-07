المحليات

غدًا.. أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى الطرق والنقل في نسخته الثانية

البلاد (الدمام)
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، غدًا، النسخة الثانية لملتقى الطرق والنقل، الذي تنظمه هيئة تطوير المنطقة الشرقية تحت عنوان “نمضي بخطى ثابتة.. لمستقبل يواكب رؤيتنا”، ويستمر لمدة يومين في مدينة الدمام.
ويتضمّن الملتقى استعراض مشاريع الطرق في المنطقة الشرقية لعام 2026، إلى جانب توقيع عددٍ من الاتفاقيات التي تدعم جودة الحياة ومنظومة النقل في المنطقة، وجلسات حوارية ومحاضرات علمية لمناقشة أبرز التحديات والفرص في تطوير النقل، والتعريف بأحدث التقنيات والحلول الذكية.
ويأتي الملتقى امتدادًا للنجاح الذي حققته نسخته الأولى، حيث يجمع نخبة من القيادات وصُنّاع القرار والخبراء في قطاع الطرق والنقل، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة؛ بهدف تحقيق التكامل بين الجهات المعنية وتعزيز الشراكات بين القطاعين؛ بما يسهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات.
وأكَّد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المكلف الدكتور طلال بن نبيل المغلوث، أن رعاية أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس الهيئة تسهم في تعزيز الكفاءة والاستدامة وتحسين جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ لتحقيق تنمية حضرية مستدامة.

