سمو وزير الرياضة يشهد حفل الاستقبال الرسمي على هامش افتتاح دورة الألعاب الشتوية في إيطاليا

البلاد (الرياض)

شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الجمعة 6 فبراير 2026م، حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه السيد أندريا أبودي معالي وزير الرياضة والشباب الإيطالي، على هامش افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو – كورتينا 2026، وذلك في مقر ترينالي دي ميلانو، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيطاليا، وعدد من أصحاب المعالي وزراء الرياضة في مختلف دول العالم.

وتخلل اللقاء تبادل الأحاديث والنقاشات بين الحضور حول مستقبل الرياضة في العالم، ودور الأحداث الرياضية الكبرى في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية ورفع مستوى الشراكات بين الدول.