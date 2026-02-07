تعادل التعاون والخليج في روشن

البلاد (جدة)
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق المواجهة التي جمعت التعاون مع نظيره الخليج، مساء اليوم السبت، في ختام منافسات الجولة الحادية والعشرين من «دوري روشن».
سجل جوشوا كينج هدف الخليج في الدقيقة 20 بعد تمريرة رائعة من فورتوينيس. وعادل روجير مارتينيز النتيجة لصالح التعاون في الدقيقة 49 من تسديدة قوية سكنت شباك الخليج.
بهذا التعادل، ارتفع رصيد التعاون إلى النقطة 39 في المركز الخامس، بينما جاء الخليج في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.
جوشوا كينج يسجل الهدف الأول للخليج في الدقيقة 20
#التعاون 0 × 1 #الخليج
مارتينيز يسجل هدف التعادل للتعاون في الدقيقة 49
#التعاون 1 × 1 #الخليج
