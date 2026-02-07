الرياضة

تعادل التعاون والخليج في روشن

صحيفة البلادaccess_time20 / شعبان / 1447 هـ       7 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق المواجهة التي جمعت التعاون مع نظيره الخليج، مساء اليوم السبت، في ختام منافسات الجولة الحادية والعشرين من «دوري روشن».

سجل جوشوا كينج هدف الخليج في الدقيقة 20 بعد تمريرة رائعة من فورتوينيس. وعادل روجير مارتينيز النتيجة لصالح التعاون في الدقيقة 49 من تسديدة قوية سكنت شباك الخليج.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد التعاون إلى النقطة 39 في المركز الخامس، بينما جاء الخليج في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

m.samy

كتب بواسطة

