بيان ناري.. الاتحاد يهاجم التحكيم بعد الخسارة أمام النصر

وشهد اللقاء عددًا من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، أبرزها تجاهل احتساب ركلتي جزاء لصالح الاتحاد، لا سيما الحالة الأولى في الدقيقة 12 من الشوط الأول، والتي أشعلت غضب المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو.