بيان ناري.. الاتحاد يهاجم التحكيم بعد الخسارة أمام النصر

عبرت إدارة نادي الاتحاد، عن غضبها الشديد من حكم مباراة الكلاسيكو ضد النصر، حيث أكدت أن “العميد” تعرض لظلم واضح.
وخسر الاتحاد أمام النصر، بهدفين دون رد، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وشهد اللقاء عددًا من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، أبرزها تجاهل احتساب ركلتي جزاء لصالح الاتحاد، لا سيما الحالة الأولى في الدقيقة 12 من الشوط الأول، والتي أشعلت غضب المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو.
وبناء على ذلك، أصدر الاتحاد بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، عبر خلاله عن غضبه من المستوى التحكيمي الذي صاحب مواجهة الفريق أمام النصر، مؤكدًا أن الأخطاء المؤثرة التي شهدتها المباراة انعكست بشكل مباشر على سير اللقاء ونتيجته، في ظل تجاهل احتساب ركلتي جزاء واضحتين لصالح الفريق.
وأوضح الاتحاد أن إحدى الحالتين كانت جلية ولا تحتمل التأويل، وهو ما أكدته مراجعات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، التي أظهرت أحقية الفريق في ركلة جزاء صريحة، إلا أن القرار لم يُحتسب، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول آلية تطبيق التقنية، ومدى فاعليتها في تصحيح القرارات التحكيمية الحاسمة وضمان العدالة داخل المباريات.
