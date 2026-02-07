الرياضة

التعادل يحسم لقاء القادسية والفتح

صحيفة البلادaccess_time20 / شعبان / 1447 هـ       7 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على اللقاء، الذي جمع فريق القادسية مع نظيره الفتح، مساء اليوم السبت، في ختام منافسات الجولة الـ21 لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقع ماتياس فارجاس على هدف الفتح في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من ديلجادو.

وأدرك القادسية التعادل سريعًا في الدقيقة 13 عن طريق هدافه المكسيكي جوليان كينونيس بعد تمريرة رائعة من محمد أبو الشامات.

وشهدت المباراة هجمات ومحاولات خطيرة من الفريقين؛ حيث حاول لاعبو الفتح والقادسية خطف التقدم وتحقيق 3 نقاط ثمينة، إلا أن التعادل كان سيد الموقف في آخر المباراة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد القادسية إلى النقطة 44 في المركز الرابع، فيما جاء الفتح في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

 

 

 

 

