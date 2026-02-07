التعادل يحسم لقاء القادسية والفتح

البلاد (جدة)
خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على اللقاء، الذي جمع فريق القادسية مع نظيره الفتح، مساء اليوم السبت، في ختام منافسات الجولة الـ21 لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقع ماتياس فارجاس على هدف الفتح في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من ديلجادو.
وأدرك القادسية التعادل سريعًا في الدقيقة 13 عن طريق هدافه المكسيكي جوليان كينونيس بعد تمريرة رائعة من محمد أبو الشامات.
وشهدت المباراة هجمات ومحاولات خطيرة من الفريقين؛ حيث حاول لاعبو الفتح والقادسية خطف التقدم وتحقيق 3 نقاط ثمينة، إلا أن التعادل كان سيد الموقف في آخر المباراة.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد القادسية إلى النقطة 44 في المركز الرابع، فيما جاء الفتح في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.
الفتح يسجل الهدف الأول عن طريق فارقاس في الدقيقة 7.#القادسية 0 × 1 #الفتحpic.twitter.com/xnxQNx80b3#صحيفة_البلاد | #نادي_القادسية | #نادي_الفتح | #القادسية_الفتح@FatehClub | @Alqadsiah | @mosgovsa | @SPL
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 7, 2026
القادسية يعادل النتيجة عن طريق كينونيس في الدقيقة 12.#القادسية 1 × 1 #الفتحpic.twitter.com/sFeAVcemWa #صحيفة_البلاد | #نادي_القادسية | #نادي_الفتح | #القادسية_الفتح@FatehClub | @Alqadsiah | @mosgovsa | @SPL
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 7, 2026