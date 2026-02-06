ليلة أرز تحتفي بجمال الأغنية اللبنانية في موسم الرياض

هاني البشر (الرياض)

في مساءٍ استثنائي جمع بين الفخامة والطرب والهوية اللبنانية، احتضن مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض ليلة فنية ضخمة بعنوان «ليلة الأرز»، وذلك يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026، بتنظيم شركة بنش مارك وبرعاية الهيئة العامة للترفيه GEA، في واحدة من أكثر الليالي الموسيقية حضورًا وتأثيرًا هذا الموسم.

جاء الحفل تجسيدًا لرؤية فنية عابرة للحدود، حيث التقى الجمهور بصوت لبنان في أمسية مزجت بين الأصالة والحداثة، والطرب الكلاسيكي والعروض الفلكلورية ، وسط تجهيزات مسرحية ضخمة وتصميم بصري متكامل تزين بشجرة الارز ورفع من مستوى التجربة الفنية.

وأحيا الليلة ثلاثة من عمالقة الغناء اللبناني والعربي: عاصي الحلاني، كارول سماحة، وراغب علامة، حيث قدّم كل منهم باقة غنائية غنية تنوعت بين أشهر أعمالهم القديمة وأغانيهم الحديثة، إضافة إلى ميدلي موسيقي خاص ومواويل لبنانية أصيلة أعادت إلى الأذهان روائع التراث.

أبرز ما قدّمه الفنانون في الليلة ، الفنان عاصي الحلاني أطلّ بإحساسه الجبلي الأصيل وقدّم مجموعة من أهم أعماله التي لامست قلوب الجمهور، من بينها: لبناني، قالتلي، خليك بقلبي، كوني القمر، قومي ارقصيلي بعد، إضافة إلى موال لبناني وميدلي طربي أشعل المسرح تفاعلًا وتصفيقًا.

والفنان راغب علامة قدّم رحلة موسيقية متكاملة بين الرومانسية والطاقة الإيقاعية، ومن أبرز ما غنّاه: قلبي عشقها، ياريت، جنى يا عيوني، يا حياتي، حبيب قلبي يا غالي، لو شباكك ع شباكي، وسط حضور جماهيري تردّد معه في كل مقطع.

والفنانة كارول سماحة أضفت على الليلة لمسة أنثوية راقية بصوتها الدافئ وأدائها المسرحي المميّز، وقدّمت من أشهر أعمالها: انسى همومك، اتطلع في، يارب، فوضى، أضواء الشهرة، اسمعني، إلى جانب وصلات غنائية لبنانية كلاسيكية أعادت الجمهور إلى زمن الطرب الجميل.

وشهدت الأمسية لحظة خاصة ومميزة حين قدّم النجم راغب علامة عملًا جديدًا خُصّص لهذه المناسبة بعنوان «ليلة أرز»، من كلمات الشاعر طوني أبي كرم وألحان راغب علامة، ليكون بمثابة تحية فنية خالدة للبنان ولاحتضان الرياض لهذه الليلة ، وسط تفاعل حار وتصفيق طويل من الجمهور.

وقد حظيت الليلة بتغطية إعلامية واسعة ونقل مباشر عبر أبرز القنوات والمنصات، من بينها: الفضائية اللبنانية

MBC , ONE TV , MTV ,LBC,SBC، وعبر قنوات المستشار تركي ال الشيخ في كل المنصات، وإذاعة بانوراما، وقناة بنش مارك على يوتيوب، ومنصة شاهد، وتطبيق جاكو؛ ما جعل «ليلة أرز» حدثًا عربيًا وعالميًا وصل إلى ملايين المشاهدين في آن واحد.

وكان قد تم الإعلان رسميًا عن الحفل في 15 يناير 2026 من قبل المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي، مؤكدًا أن موسم الرياض سيواصل تقديم تجارب موسيقية استثنائية تحتفي بالثقافات العربية.

ومع ختام الأمسية، تمازجت الموسيقى مع الأجواء الاحتفالية، لتبقى ليلة الأرز علامة مضيئة في موسم الرياض، ورسالة فنية تؤكد أن الرياض أصبحت منصة كبرى للفن العربي والعالمي.