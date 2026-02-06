الرئيسية
الرياضة

في روشن.. نيوم يتخطى الرياض بهدف وحيد

صحيفة البلادaccess_time19 / شعبان / 1447 هـ       6 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حقق فريق نيوم فوزًا صعبًا على نظيره الرياض، مساء اليوم الجمعة، بهدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 21 بدوري روشن.

في الدقيقة 49، احتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، سددها سعيد بن رحمة أعلى العارضة.

وسجل اللاعب ألكسندر لاكازيت الهدف الأول لفريق نيوم في الدقيقة 55، بعد عرضية من الجانب الأيسر، حولها اللاعب الفرنسي لهدف داخل المرمى.

وأجرى مدرب نيوم جالتييه تغييرًا في الدقيقة 62 بدخول اللاعب محمد البريك بدلاً من زميله عبدالعزيز نور.

وفي الدقيقة 74، دخل اللاعب أحمد عبده في تشكيل نيوم بدلاً من سلمان الفرج، أعقبه دخول أيمن فلاتة بدلاً من لوتشيانو رودريجيز.

بتلك النتيجة، رفع نيوم رصيده إلى 28 نقطة بالمركز الثامن ، بينما تجمد رصيد الرياض عند 12 نقطة بالمركز السادس عشر.

