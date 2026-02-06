في روشن.. نيوم يتخطى الرياض بهدف وحيد

البلاد (جدة)
حقق فريق نيوم فوزًا صعبًا على نظيره الرياض، مساء اليوم الجمعة، بهدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 21 بدوري روشن.
في الدقيقة 49، احتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، سددها سعيد بن رحمة أعلى العارضة.
وسجل اللاعب ألكسندر لاكازيت الهدف الأول لفريق نيوم في الدقيقة 55، بعد عرضية من الجانب الأيسر، حولها اللاعب الفرنسي لهدف داخل المرمى.
وأجرى مدرب نيوم جالتييه تغييرًا في الدقيقة 62 بدخول اللاعب محمد البريك بدلاً من زميله عبدالعزيز نور.
وفي الدقيقة 74، دخل اللاعب أحمد عبده في تشكيل نيوم بدلاً من سلمان الفرج، أعقبه دخول أيمن فلاتة بدلاً من لوتشيانو رودريجيز.
بتلك النتيجة، رفع نيوم رصيده إلى 28 نقطة بالمركز الثامن ، بينما تجمد رصيد الرياض عند 12 نقطة بالمركز السادس عشر.
🕗نهاية المباراة🕗#نيوم 1 × 0 #الرياضpic.twitter.com/feNojPaFHk#صحيفة_البلاد | #نادي_نيوم_الرياضي | #نادي_الرياض | #نيوم_الرياض@AlRiyadhFC | @NEOMSportsClub | @mosgovsa | @SPL
