عرض مسرحي عالمي يستلهم تقدير ولي العهد في حفل جائزة الإعلام

في مشهدٍ احتفائي مهيب، تجلّت معاني الامتنان والتقدير في حفل الجائزة السعودية للإعلام من خلال عرضٍ مسرحي نوعي بُني على رمزيات الشكر، واستلهم في مضمونه ودلالاته الإشارات التقديرية التي جسّدها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تجاه الإنسان السعودي وقطاعات الإنجاز الوطني.

وجاء العرض، الذي قدّمته فرقة عالمية متخصصة في الفنون الأدائية المعاصرة، كلوحة بصرية متكاملة مزجت بين الأداء الحركي، والمؤثرات البصرية، والموسيقى التصويرية؛ ليترجم فلسفة الامتنان بوصفها قيمة راسخة في مسيرة التنمية الوطنية، ورسالة تقدير لكل صانع أثر في المشهد الإعلامي.

وتنقّلت اللوحات بين مشاهد تجسّد مسيرة الإعلام السعودي، وأخرى تستحضر روح المبادرة والابتكار، وصولًا إلى لوحة ختامية جسّدت الامتنان بوصفه رابطًا بين القيادة والإنسان والإنجاز.

اختيار فرقة عالمية لتقديم العرض عكس توجّه الحفل نحو مخاطبة العالم بلغة فنية مشتركة، مع الحفاظ على الهُوِيّة السعودية في المضمون والرسالة، حيث تداخلت العناصر البصرية المستلهمة من الثقافة الوطنية مع تقنيات الأداء الحديثة، في صياغة مشهد احتفالي يليق بمكانة الجائزة.

ويأتي هذا التوجّه الإخراجي انسجامًا مع روح الحفل التي قامت على الشكر والتقدير لكل من أسهم في تطور القطاع الإعلامي، من مؤسسات وأفراد ومبادرات، تأكيدًا على أن الإنجازات المتحققة هي نتاج دعم القيادة، وتمكينها، وثقتها بالكفاءات الوطنية.