سمو وزير الخارجية يلتقي نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا ويوقعان اتفاقية تعاون عامة

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية سلوفينيا تانيا فاجون، وذلك خلال زيارة سموه للعاصمة ليوبليانا.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
عقب ذلك، وقع الجانبان على اتفاقية تعاون عامة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سلوفينيا؛ تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وتكثيف العمل المشترك بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين بتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.
