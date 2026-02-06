 سفيرات جولف السعودية يتصدّرن انطلاقة بطولة السعودية الدولية للسيدات

محمد الجليحي (الرياض)

تتواصل التحضيرات لانطلاق بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات، والمقامة في نادي الرياض للجولف خلال الفترة من 11 إلى 14 فبراير 2026، كإحدى المحطات الرئيسية ضمن سلسلة صندوق الاستثمارات العامة العالمية، تزامنًا مع افتتاح موسم الجولة الأوروبية للسيدات (LET).

وتتميز البطولة بحضور عالمي بارز يجسده نخبة من سفيرات “جولف السعودية” المشاركات في المنافسات، التي يبلغ مجموع جوائزها 5 ملايين دولار أمريكي، تتقدمهن المصنفة الخامسة عالميًا تشارلي هال.

توفر سلسلة صندوق الاستثمارات العامة العالمية منصة تنافسية عالمية تجمع نخبة لاعبات الجولف في العالم إلى جانب المواهب الصاعدة، عبر محطات دولية بارزة ضمن روزنامة الموسم تشمل لاس فيغاس، ولندن، وكوريا، وشنزن، بما يعكس الحضور الدولي المتنامي للسلسلة وقيمتها التنافسية على أعلى المستويات.

كما تُعد سفيرات البطولة مصدر إلهام للهواة المحليين والوافدات الجديدات إلى رياضة الجولف، ليس فقط من خلال أدائهن التنافسي المتميز داخل الملعب، بل أيضًا عبر مشاركتهن الفاعلة في عيادات “جو غولف” التدريبية وجلسات ميدان التدريب، دعمًا للمبتدئات والمواهب الصاعدة في مختلف مواقع الاستضافة.

يأتي هذا الحدث امتدادًا لالتزام ” جولف السعودية” الراسخ بدعم اللاعبات وتمكين المرأة في رياضة الجولف، من خلال توفير بيئة تنافسية احترافية وفرص متكافئة للنمو والتطور على المستويين المحلي والدولي. وتعمل “جولف السعودية” على تعزيز حضور المرأة في اللعبة عبر برامج تطوير المواهب، والمبادرات المجتمعية، والبطولات ذات الجوائز المتساوية، إلى جانب إتاحة مسارات واضحة للاحتراف وصقل المهارات بهدف توسيع قاعدة المشاركة الرياضية.

وفيما يلي أبرز الأسماء التي سيتمكن جمهور الرياض من متابعتها عن قرب الأسبوع المقبل:

تشارلي هال (إنجلترا)

تُعد تشارلي هال واحدة من أبرز الأسماء في عالم الجولف النسائي، حيث تمتلك سجلًا حافلًا بالألقاب العالمية، وتشارك في البطولة بعمر ٢٩ عامًا وهي تحمل خبرة تنافسية كبيرة على أعلى المستويات. وليست هال غريبة عن منصات التتويج، إذ سبق لها أن تُوجت بلقب الفردي في سلسلة صندوق الاستثمارات العامة العالمية في الرياض عام ٢٠٢٤، مما عزّز مكانتها كإحدى اللاعبات المفضلات لدى الجماهير في المنطقة.

وخلال مشاركاتها الأخيرة ضمن سلسلة صندوق الاستثمارات العامة العالمية، قدّمت هال أداءً لافتًا عزّز من زخم حضورها، حيث حققت مراكز ضمن العشرة الأوائل في كلٍ من بطولتي الرياض وهيوستن.

وتُعرف تشارلي هال بتركيزها الكبير على اللياقة البدنية والصحة الذهنية، إلى جانب التزامها بالتدريبات داخل صالات الألعاب الرياضية لتطوير أدائها. وقد تصدّرت عناوين بطولة السعودية الدولية للسيدات ٢٠٢٥ برعاية صندوق الاستثمارات العامة، بعدما كشفت عن سعيها لتقليص زمنها في سباق ٥ كيلومترات إلى أقل من ٢٠ دقيقة قبل نهاية العام.

وقالت هال “في كل مرة أعود فيها إلى الرياض، أُدهش من حجم التطور الذي تشهده اللعبة. تحضيراتي لبطولة السعودية الدولية للسيدات لا تتعلق بالجولف فقط، بل بالوصول كرياضية مستعدة لتقديم أداء يليق بمنصة عالمية”.

وأضافت:

“بصفتي سفيرة لجولف السعودية، أطمح لأن ترى الفتيات الصغيرات اللواتي يشاهدننا في نادي الرياض للجولف أن الانضباط والدعم الصحيح يفتحان آفاقًا بلا حدود. أن أكون جزءًا من هذه الرحلة، حيث نرى جوائز متكافئة، أمر ملهم للغاية، وأفخر بأن أكون قدوة تُظهر للفتيات ما يمكن تحقيقه من خلال الرياضة”.

وتُعد هال من أبرز المرشحات في المملكة، حيث تصل الفائزة أربع مرات بلقب الجولة الأوروبية للسيدات وهي تركّز على تقديم أداء قوي جديد في الرياض.

أليسون لي (الولايات المتحدة الأمريكية)

تعود أليسون لي، الفائزة مرتين بلقب الفردي في سلسلة صندوق الاستثمارات العامة العالمية (سوتوغراندي ٢٠٢١، والرياض ٢٠٢٣)، إلى نادي الرياض للجولف بعد عودتها اللافتة من المشاركة في بطولة كأس سولهايم ومعسكر أبطال هيوستن التابع لأرامكو.

كما شاركت لي في الجولة الختامية من موسم ٢٠٢٥ لسلسلة صندوق الاستثمارات العامة العالمية في مدينة شِنزن، بعد ستة أشهر فقط من ولادتها، حيث تحدّثت بصراحة عن التحديات التي واجهتها في الموازنة بين الأمومة والمنافسة في أعلى مستويات الرياضة الاحترافية.

باتي تافاتاناكيت (تايلاند)

بطلة كبرى وإحدى أبرز نجمات الجولف في تايلاند، رسّخت باتي تافاتاناكيت مكانتها كقوة مؤثرة على الساحة العالمية. وبعد فوزها ببطولة السعودية الدولية للسيدات برعاية صندوق الاستثمارات العامة عام ٢٠٢٤، تعود اللاعبة التايلاندية إلى نادي الرياض للجولف وهي تتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات.

وقالت تافاتاناكيت: “أشعر بحالة جيدة وأنا مقبلة على هذا الأسبوع، ومتحمسة جدًا للعودة إلى الرياض. هذا الملعب وهذه البطولة لهما مكانة خاصة في قلبي، وأشعر بالامتنان لكوني إحدى البطلات السابقات هنا. هذا الحدث يتميّز كل عام بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه غولف السعودية للاعبات وللعبة الجولف بشكل عام، ونحن جميعًا نتطلع إلى أسبوع مميز”.

كارلوتا سيغاندا (إسبانيا)

الفائزة بـ ١١ لقبًا مجتمعة في بطولتي رابطة لاعبات الجولف المحترفات (LPGA) والجولة الأوروبية للسيدات (LET)، وبطلة كأس سولهايم سبع مرات، تسعى اللاعبة الإسبانية كارلوتا سيغاندا لتقديم أداء أفضل من مشاركتها الأخيرة في سلسلة صندوق الاستثمارات العامة العالمية في هيوستن، حيث حلّت في المركز الثاني المشترك (T2) بعد خسارتها أمام مواطنتها نوريا إيتوريوز، إلى جانب سفيرة غولف السعودية تشارلي هال.

ماريان سكاربنورد (النرويج)

أثبتت اللاعبة النرويجية، البالغة من العمر ٣٩ عامًا، أن العمر لا يشكّل عائقًا في أعلى مستويات المنافسة، بعدما شاركت في ٢١ بطولة ضمن الجولة الأوروبية للسيدات خلال عام ٢٠٢٥، محققة مسيرة حافلة بالانتصارات تعود إلى عام ٢٠٠٩. وتطمح سكاربنورد إلى تأكيد أن العمر مجرد رقم، خلال مشاركتها في المنافسات المقامة في نادي الرياض للجولف.

وقالت سكاربنورد: “تغيّر جولف السيدات بشكل كبير منذ بدايتي في الجولة عام ٢٠٠٥. خلال العقد الماضي، شهدت اللعبة نموًا هائلًا، وأصبحت المعايير اليوم مختلفة تمامًا. لعبت جولف السعودية دورًا محوريًا في هذا التطور، من خلال رفع مستوى الحضور الإعلامي لجولف السيدات، وتعزيز قوة المنافسات، وخلق فرص لم تكن متاحة لنا سابقًا”.

موني “ليلي” هي (الصين)

تُعد موني “ليلي” هي واحدة من أكثر لاعبات الجولف شعبية، حيث أنهت مشاركتها في المركز الثامن المشترك (T8) في بطولة السعودية الدولية للسيدات برعاية صندوق الاستثمارات العامة لعام ٢٠٢٥، التي أقيمت في نادي الرياض للجولف. ومع ما أظهرته من تطور ملحوظ في مشاركاتها ضمن رابطة لاعبات الجولف المحترفات (LPGA) والجولة الأوروبية للسيدات (LET)، قد يكون عام ٢٠٢٦ عام انطلاقتها الحقيقية على الساحة العالمية.

دانييل كانغ (الولايات المتحدة الأمريكية)

تستعد الأمريكية دانييل كانغ للعودة إلى منافسات سلسلة صندوق الاستثمارات العامة العالمية، بعد إنهائها موسم ٢٠٢٥ ضمن أفضل ٣٠ لاعبة في بطولة أرامكو هيوستن الختامية. ورغم بلوغها ٣٣ عامًا، فإن كانغ معروفة بقدرتها على تجاوز التحديات، بعد تعافيها من إصابات قوية في الظهر ومشكلات صحية، لتواصل المنافسة على أكبر منصات الجولف في العالم.

أوليفيا كوان (ألمانيا)

شاركت اللاعبة الألمانية أوليفيا كوان في جميع بطولات سلسلة صندوق الاستثمارات العامة العالمية الخمس خلال عام ٢٠٢٥، ونجحت في إنهاء ثلاث منها ضمن أفضل ٢٠ لاعبة، وكان أفضل إنجاز لها هو المركز الرابع المشترك (T4) في بطولة PIF لندن المقامة في نادي سنتوريون. وتتطلع كوان إلى تقديم أداء قوي جديد مع انطلاقة موسمها في المملكة العربية السعودية.

بولين روسان-بوشار (فرنسا)

فائزة بلقبين في الجولة الأوروبية للسيدات، من بينهما فوزها في بطولة سلسلة صندوق الاستثمارات العامة العالمية – سنغافورة ٢٠٢٣، تسعى اللاعبة الفرنسية، البالغة من العمر ٢٥ عامًا، إلى إضافة المزيد من الإنجازات إلى سجلها هذا العام، بدءًا من مشاركتها في بطولة السعودية الدولية للسيدات برعاية صندوق الاستثمارات العامة.