 جلسات فورمولا إي إيفو تضع المبدعين العالميين في مقعد القيادة

دخلت الفورمولا إي في شراكة مع أركيد، وهي شركة الإدارة والإنتاج القوية التي تقف وراء سايدمن (أكثر مجموعات المبدعين تأثيراً في المملكة المتحدة مع أكثر من 21 مليون مشترك)، حيث وضعت منشئي المحتوى العالميين في سيارة السباق GEN3 Evo – القادرة على التسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة / 100 كيلومتر في الساعة في 1.82 ثانية فقط، أي أسرع بنسبة 30٪ من سيارة الفورمولا 1 الحالية ، سيواجه المبدعون بعضهم البعض في جدة بالمملكة العربية السعودية في 15 فبراير، وذلك بفضل وصولهم الإجمالي إلى 300 مليون شخص، في حملة استراتيجية لجلب الفورمولا إي إلى الجيل القادم من المشجعين، لتصبح ثقافة الشباب المميزة في رياضة السيارات.

ستضم جلسات Formula E EVO عشرة مبدعين تم اختيارهم بعناية، ويصل عدد متابعيهم مجتمعين إلى 300 مليون شخص. صُممت هذه الجلسات لتقديم منظور جديد لتجربة Formula E، وستستفيد من وجود مبدعين بارزين للوصول إلى جمهور أصغر سناً متعطش للترفيه، يبحث عن أحدث الصيحات.

فريقان. منافسة ثنائية واحدة. سيتنافسان وجهاً لوجه لتحقيق أسرع لفة، ويقصيان المنافسين في طريقهما، حتى يتأهل أسرع سائق من كل فريق لمواجهة حاسمة. تشهد فعالية EVO Session عودة فريق Senõr Frogs، فريق السباقات المحبوب على يوتيوب، بقيادة TheBurntChip، ويكتمل تشكيل الفريق بـ Behzinga وWillNE وArthur TV وIzzy Hammond. أما فريق QuickStars فسيكون قائده Vikkstar، وسيتم الكشف عن التشكيلة الكاملة في تمام الساعة 3 مساءً بتوقيت غرينتش يوم السبت 7 فبراير.

سيتم دفع هؤلاء المبدعين إلى أقصى حدودهم البدنية في سيارة GEN3 Evo، مما يمثل انتقال الفورمولا إي من مشاركة المشاهير التقليدية إلى الإبداع المشترك الحقيقي – والتحدث مباشرة إلى جمهور الجيل Z وجيل الألفية.

دخلت نسخة هذا العام من بطولة EVO Session Formula E في شراكة مع Arcade، الشركة الرائدة في مجال الإدارة والإنتاج والتي تقف وراء Sidemen، المجموعة الأكثر تأثيرًا في المملكة المتحدة من صناع المحتوى، والتي تضم أكثر من 21 مليون مشترك. وبصفتها الشركة التي ساهمت في الصعود الصاروخي لـ Sidemen، تتمتع Arcade بخبرة لا مثيل لها في جذب انتباه ثقافة الشباب. تضمن هذه الشراكة أن تكون EVO Sessions أكثر من مجرد سباق؛ بل حدثًا ترفيهيًا متميزًا مصممًا خصيصًا لمنصة يوتيوب.

مع ازدياد ازدهار اقتصاد المبدعين، يظهر تحول ثقافي: حيث يتجه الشباب إلى المبدعين بحثاً عن الإلهام والتوجيه، مما يمثل فرصة قوية لتنمية قاعدة جماهيرية لسباقات الفورمولا إي للجيل القادم.

ليست هذه المرة الأولى التي تتعاون فيها الفورمولا إي مع بعض أشهر صناع المحتوى. ففي العام الماضي، افتتح مستر بيست أولى جلسات فورمولا إي إيفو في مارس، مقودًا سيارة إيفو من الجيل الثالث. وقد أثبتت هذه السيارة أنها تحدٍّ كبير حتى بالنسبة لأكثر خبراء الإنترنت جرأةً، حيث انتهى به الأمر بالاصطدام بالحواجز في لفته الثانية فقط، وهي لحظة انتشرت بسرعة البرق وأعادت لفت الأنظار إلى هذه الرياضة.

سيتم بث جلسات EVO مباشرة على قناة Formula E على YouTube، مما يمنح المشجعين فرصة مشاهدة منشئي المحتوى المفضلين لديهم مباشرة، في الوقت الفعلي، وبصيغة تنافسية.

وقال جيف دودز، الرئيس التنفيذي لبطولة الفورمولا إي: تهدف “جلسات EVO” إلى الارتقاء برياضة السيارات إلى آفاق جديدة. فمن خلال إشراك أبرز صانعي المحتوى المؤثرين في العالم في سيارة GEN3 Evo، ومنحهم بيئة تنافسية حقيقية، نفتح آفاق الفورمولا إي أمام مئات الملايين من المشجعين الجدد بطريقة أصيلة ومثيرة وجريئة. هذا العام، بذلنا جهودًا مضاعفة لخلق تجربة ترفيهية لا تُنسى للجماهير. لم يسبق لها مثيل في عالم رياضة السيارات، ونحن فخورون بريادتنا في هذا المجال.

وأضافت إيلي نورمان، رئيسة قسم التسويق في بطولة الفورمولا إي: هذا هو مستقبل الرياضة. صناع المحتوى هم الوسيلة التي يكتشف بها الجيل الجديد من المشجعين الرياضة ويتواصلون معها. تطوير EVO للعمل مع بعضٍ من أكبر صناع المحتوى في العالم أمرٌ بالغ الأهمية لاستراتيجية نمونا، وسيُمكّننا من الوصول إلى جماهير جديدة واستقطاب مشجعين جدد إلى الفورمولا إي، بينما نسعى جاهدين لنصبح ثقافة الشباب الرائدة في رياضة السيارات. من خلال العمل مع Arcade، العقول المبدعة وراء ظاهرة الإنترنت، Sidemen، نتمكن من سد الفجوة بين الأداء الاحترافي وثقافة يوتيوب. نحن نشارك في ابتكار ثقافة الشباب الرياضية الرائدة في الوقت الفعلي.