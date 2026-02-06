ثنائي رينييه يتأهب لأمسية كأس السعودية للخيل

محمد الجليحي (الرياض)

بعد أن أثبت حضوره مراراً على الساحة العالمية وبرز كأحد أبرز المدربين ضمن الجيل الشاب، يتجه الفرنسي جيروم رينييه إلى مهرجان كأس السعودية، الأغلى في العالم بإجمالي جوائزه البالغة 39.6 مليون دولار، مع ثنائي قوي يتقدمه “لازات” (فرنسا) في كأس ال 1351 للسرعة (فئة2).

ويقود المدرب المقيم في مرسيليا طموحاته لتحسين محاولتيه السابقتين في أمسية كأس السعودية السبت المقبل عبر بطل رويال أسكوت “لازات” و”فاكتر شيفال” (أيرلندا)، الذي يعود إلى الأرضية العشبية في كأس نيوم (فئة1) مقدم من هاودن، بعدما أنهى مشاركته سابعاً العام الماضي في مشاركة على الأرضية الرملية في الشوط الرئيس. وكان رينييه قد حقق سابقاً المركز الثاني عشر في الديربي السعودي 2022 مع “جاسيندا”.

ويملك “لازات”، بشعار وذنان ريسنغ، سجلاً يضم ثمانية انتصارات من 14 مشاركة، وكان آخر ظهور له على مضمار أسكوت في أكتوبر عندما خسر بفارق ضئيل وحلّ بالمركز الثاني في بريتش شامبيونس سبرينت (فئة1).

وحقق الجواد فوزاً على مستوى الفئة الأولى في سن الثلاث سنوات في موريس دو غيست (فئة1) لمسافة 1300 متر، ثم أضاف إنجازاً آخر في سن الأربع سنوات في كوين إليزابيث II جوبيلي ستيكس (فئة1) لمسافة 1200 متر في رويال أسكوت، ويتطلع الآن إلى افتتاح موسمه بصورة مثالية.

وقال رينييه: “هو في حالة ممتازة ونشعر أن هذا السباق مثالي له. أعتقد أن هذه المسافة قد تكون معقدة لبعض الخيل، لكنها لا تمثل مشكلة بالنسبة له. مسافة 1351 متراً مناسبة جداً، وقد وضعت هذا السباق في ذهني منذ فترة طويلة”.

وأضاف: “أجرى تمريناً إعدادياً ممتازاً على ميدان السباق، لذا كل المؤشرات إيجابية ونتطلع بشدة للمشاركة هناك. أنا واثق من قدرته على التأقلم مع ظروف السباق. لقد فاز على مسارات باتجاه اليمين واليسار وكذلك على المسارات المستقيمة، وعلى أرضيات جيدة وصلبة وثقيلة. إنه جواد متعدد القدرات بكل بساطة”.

وتابع: “القرعة مهمة جداً، لأن الانطلاق من بوابة خارجية يزيد من صعوبة المهمة، وأفضل أن نكون قريبين من السياج الداخلي. هو يجيد الانطلاق من البوابة، وآمل أن يضع نفسه في موقع مناسب مبكراً. جيمس دويل سيتولى القيادة”.

وستكون هذه المرة الثانية التي يسافر فيها “لازات” خارج أوروبا، بعدما أنهى مشاركته ثانياً بفارق ضئيل في غولدن إيغل على ميدان روزهيل بأستراليا في نوفمبر 2024، ثم بعد خمسة أسابيع حل تاسعاً بفارق بسيط في هونغ كونغ مايل (فئة1) على ميدان شا تين.

وأوضح رينييه: “في أستراليا كانت الوتيرة سريعة جداً، وتعرض للضغط مبكراً وكاد أن يحقق الفوز، لكن مسافة 1500 متر، ومع كل ذلك الضغط، بدت طويلة عليه قليلاً”.

وأضاف: “في هونغ كونغ لم تتح لنا فرصة حقيقية معه. كانت الوتيرة بطيئة جداً، وكريستيان ديمورو لم يكن يعرفه جيداً، لذا لم تسر الأمور كما ينبغي. رغم ذلك قدم أداءً جيداً جداً، إذ كان في الثالثة من عمره في ديسمبر وواجه جياد أكبر سناً، لكنه اليوم أفضل بكثير وهو في الخامسة من عمره”.

أما “فاكتر شيفال”، الفائز بدبي تيرف (فئة1) لعام 2024 بشعار فريقي فالور إنترناشيونال وغاري باربر، فلم يظهر منذ حلوله تاسعاً بفارق ستة أطوال في كوين إليزابيث II ستيكس (فئة1) في أسكوت يوم 18 أكتوبر، وهو السباق الذي أنهى نسختيه السابقتين في المركز الثاني.

وسيشارك للمرة الأولى في مسيرته لمسافة تتجاوز 2000 متر عندما يخوض تحدي 2100 متر في كأس نيوم.

وقال رينييه: “كوين إليزابيث كان سباقاً معقداً للغاية. كنا خلف المرشح الأبرز للفوز “فيلد أوف غولد” (أيرلندا)، وكنا نعتقد أننا نسير بشكل جيد، لكن الأرضية كانت صعبة بعض الشيء في ذلك اليوم”.

وأضاف: “ومع ذلك، لا يمكنني القول إن الجواد لم يقدم أداءً جيداً، فقد عانده الحظ فقط، وهو دائماً يندفع بقوة في المراحل الأخيرة. حتى عندما فاز بدبي تيرف، واصل الاندفاع بعد خط النهاية، وقبل ذلك عندما تقدمت “نامور” (اليابان) إلى جانبه، كان يقاتل حتى اللحظة الأخيرة ولم يستسلم أبداً”.

وتابع: “نيوم سباق مناسب له. لقد شارك في مسافات أطول من 1800 متر، حيث شارك في برنس أوف ويلز ستيكس (فئة1) العام الماضي في رويال أسكوت، وأنهى السباق سادساً، لكن الأمور لم تسر كما ينبغي في ذلك اليوم”.

وأضاف: “تم إرساله إلى المقدمة مبكراً جداً، ومن الصعب للغاية القيام بذلك لمسافة 2000 متر في أسكوت، إذ تحتاج إلى قدر كبير من التحمل. على المسار المستوي في الرياض، وعلى أرضية معتدلة، أنا واثق جداً من قدرته على تحمل المسافة، خصوصاً الآن وهو في السابعة من عمره وسهل التعامل”.

وتابع: “يبدو في حالة رائعة ويتدرب بشكل جيد، لذلك نحن واثقون من أنه سيقدم أداءً جيداً. ميكايل برزلونا قاده بصورة ممتازة من قبل، وسيقوده مرة أخرى”.

وسيسافر كل من “فاكتر شيفال” و”لازات” يوم السبت 7 فبراير من فرنسا مروراً بلوكسمبورغ، على أن يصلا إلى الرياض صباح الأحد 8 فبراير، بينما سيصل رينييه قبل ساعات قليلة من السباقات يوم السبت 14 فبراير.