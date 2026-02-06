بطولة جدة 2026 تختتم جولتها الأولى

بدر النهدي (جدة)

اختتمت مساء أمس الخميس مباريات الجولة الأولى من بطولة “جدة 2026” لكرة القدم، التي تقام على ملعب القرية الأولمبية بمدينة جدة، وشهدت مواجهات قوية وإثارة حتى الدقائق الأخيرة، ونتائج عكست حجم التنافس بين الفرق المشاركة. ففي ختام مباريات الجولة، حافظ لاعبو فريق العربي من جدة على انتصارهم الصعب أمام الوداد الطائفي بنتيجة 3-2، ضمن منافسات المجموعة (H). وتقدم العربي بهدفين في الشوط الأول عن طريق حسن عبد الله وعبدالعزيز علي، قبل أن يعود الوداد في الشوط الثاني ويسجل هدفَي التعادل عبر شادي الزهراني وتركي الغماري، رغم تعرض لاعبه أحمد الحارثي للطرد. واستمرت الإثارة حتى اللحظات الأخيرة، حين نجح فيصل المشجري في تسجيل هدف الفوز، مانحًا العربي النقاط الثلاث.

وفي المواجهة الثانية، حقق فريق حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، وصيف بطولة 2025، انتصارًا عريضًا على نظيره فريق الأمن الدبلوماسي بمنطقة مكة المكرمة، بعدما أمطر شباكه بخمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات المجموعة (D)، مؤكدًا حضوره القوي في مستهل مشواره بالبطولة ، ومن المقرر أن تنطلق يوم غدٍ السبت منافسات الجولة الثانية من بطولة “جدة 2026″، والتي تشهد الظهور الأول لفرق شركة أرامكو السعودية، والحرس الملكي، وإدارة تعليم جدة، كأحد الجهات الحكومية المشاركة في البطولة، في جولة مرتقبة يُنتظر أن تواصل معها البطولة تقديم مستويات تنافسية عالية.