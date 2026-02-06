النصر يحسم كلاسيكو الاتحاد بثنائية مثيرة في” روشن”

محمود العوضي (جدة)
تصوير (عبدالله الفهيدي)
نجح فريق النصر في تحقيق فوز قاتل بثنائية على نظيره الاتحاد، في الكلاسيكو المثير، الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن.
بدأت المباراة بإثارة كبيرة منذ اللحظات الأولى؛ حيث ضغط النصر من أجل هز الشباك مبكرًا بقيادة جواو فيليكس وساديو ماني؛ حيث شكلا خطورة كبيرة على دفاعات الاتحاد.
شهدت الدقيقة السابعة من عمر مباراة النصر ضد الاتحاد، هتافات قوية من جماهير العالمي لصالح قائدها البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يغيب عن اللقاء بسبب أزمة مع إدارة الفريق.
في الشوط الثاني من مباراة النصر ضد الاتحاد، ضغط لاعبو النصر بشكل كبير على دفاعات الاتحاد؛ حيث أهدر ساديو ماني هجمتين محققتين بعد تألق رايكوفيتش حارس العميد.
سيطر الاتحاد على مجريات المباراة بعد مرور 60 دقيقة من عمر اللقاء، وسط محاولات مضنية من مهاجمي العميد لهز شباك النصر، الذي تراجع لاعبوه بشكل واضح إلى وسط ملعبهم رغم البداية القوية مع بداية النصر الثاني من الكلاسيكو.
مع دخول الربع الأخير من المباراة، هاجم النصر بضراوة، وفي الدقيقة 82، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح النصر، بعد ارتطام الكرة في يد محمد برناوي.
ونجح ساديو ماني في ترجمتها لهدف للنصر في الدقيقة 85 من عمر المباراة. وسجل البرازيلي أنجيلو الهدف الثاني لنادي النصر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بعد انطلاقة رائعة.
وشهدت مباراة النصر ضد الاتحاد، المشاركة الأولى لعبدالله الحمدان، الوافد الجديد للنصر.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 49 في المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال المتصدر، فيما حل الاتحاد في المركز السابع برصيد 34 نقطة.
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#ساديو_ماني يسجل الهدف الأول للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 84#النصر 1 × 0 #الاتحاد
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#أنجيلو يضيف الهدف الثاني للنصر '6+90#النصر 2 × 0 #الاتحاد
