الاتفاق يتغلّب على ضمك بثنائية في ” روشن”

19 / شعبان / 1447 هـ       6 فبراير 2026

البلاد (الدمام )

تغلّب فريق الاتفاق على ضيفه ضمك بثنائية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب إيجو بالدمام، ضمن منافسات الجولة (21) من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

جاء الهدف الأول عند الدقيقة (19) عن طريق اللاعب جورجينيو فاينالدوم، فيما سجل الهدف الثاني مختار علي عند الدقيقة (75).
بهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى (35) نقطة بالمركز السادس، فيما تجمّد رصيد ضمك عند (12) نقطة بالمركز الخامس عشر مؤقتًا.

 

 

 

 

