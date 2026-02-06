اختتام مناورات تمرين “رماح النصر 2026” في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي

البلاد (الدمام)
اختُتمت في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، اليوم، مناورات التمرين الجوي المختلط “رماح النصر 2026″، بمشاركة أفرع القوات المسلحة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، والقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب قوات من عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وشهد التمرين تنفيذ محاكاة لسيناريوهات عملياتية متعددة، شملت عمليات تكتيكية مختلطة، ومحاضرات أكاديمية متخصصة، إضافة إلى مهام عملياتية هدفت إلى رفع كفاءة الأطقم الجوية والفنية والمساندة، وتقييم التكتيكات العسكرية الحديثة، بما في ذلك مجالات الحرب الإلكترونية والسيبرانية، ضمن بيئة عمليات متعددة الأبعاد.
كما نفّذت القوات المشاركة عمليات عالية الدقة، أسهمت في تطوير وتعزيز قدراتها القتالية، ورفع مستوى التنسيق والاندماج، وتحقيق الجاهزية للعمل المشترك في مختلف ظروف بيئات العمليات.
ويُعد تمرين “رماح النصر 2026” من أبرز وأكبر التمارين الجوية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز الشراكات العسكرية، وتبادل الخبرات، ورفع مستوى الكفاءة القتالية، وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل العملياتي بين القوات المشاركة، بما يدعم منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.