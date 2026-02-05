هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

البلاد (القاهرة)

اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، الذي أُقيم في العاصمة المصرية خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، وسط حضور لافت وتفاعل واسع من الزوار والمهتمين بالشأن الثقافي، وإشادة بما قدمه جناح المملكة من محتوى ثقافي وبرامج نوعية عكست حيوية المشهد الأدبي والثقافي السعودي وتطوره.

وحقّق جناح المملكة، الذي قادت هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركته في المعرض، حضورًا مميزًا من حيث الإقبال الجماهيري والتفاعل مع الفعاليات الثقافية المصاحبة، حيث استعرضت الهيئة عبر الجناح عددًا من برامجها ومبادراتها في مجالات الأدب والنشر والترجمة، إلى جانب تنظيم برنامج ثقافي متكامل ضم ندوات أدبية وثقافية وأمسيات شعرية، بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين السعوديين، ما أسهم في إثراء الحوار الثقافي مع جمهور المعرض وتعزيز حضور الأدب السعودي في المشهد الثقافي العربي.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، أن مشاركة المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 تأتي امتدادًا لجهود الهيئة في تعزيز الحضور الثقافي السعودي إقليميًا ودوليًا، ورفع مستوى الوعي بالموروث الثقافي الوطني، ودعم الأدباء والناشرين السعوديين، مشيرًا إلى أن المشاركة حققت أهدافها في تعزيز التبادل الثقافي، وتوسيع نطاق التفاعل مع الجمهور العربي، وترسيخ صورة المملكة بوصفها فاعلًا ثقافيًا مؤثرًا في المشهد الثقافي العربي.

وبيّن أن المعرض شكّل منصة مهمة للتواصل وبناء العلاقات المهنية مع الناشرين والمثقفين، ودعم مسارات التعاون الثقافي والمعرفي، مؤكدًا استمرار الهيئة في العمل على تمكين صناعة الأدب والنشر والترجمة، وتعزيز حضورها في كبرى المحافل الثقافية.

وجاءت مشاركة المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 بقيادة هيئة الأدب والنشر والترجمة، وبمشاركة عشر جهات حكومية وثقافية، شملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والملحقية الثقافية السعودية في جمهورية مصر العربية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والمرصد العربي للترجمة، والمختبر السعودي للنقد، ومبادرة ترجم، وجمعية النشر.

ويُعد معرض القاهرة الدولي للكتاب من أبرز المنصات الثقافية في العالم العربي، وقد أسهمت مشاركة المملكة في نسخته الحالية في تعزيز حضورها الثقافي عربيًا، وفتح آفاق جديدة للتعريف بالمشهد الأدبي السعودي، وتوسيع جسور التواصل الثقافي والمعرفي مع مختلف الثقافات.