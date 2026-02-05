مدير موسم الدرعية تناقش “إستراتيجيات التفاعل الرقمي”

البلاد (الرياض)
أكدت مدير موسم الدرعية أحلام آل ثنيان، أن الحملات الإعلامية لموسم الدرعية ارتكزت على بناء سردية رقمية متكاملة تنقل تجربة الزائر قبل الحدث، وتسهم في تحويل الجمهور من متلقٍ إلى شريك فاعل في صناعة المحتوى، وذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “الحملات الإعلامية وتحولاتها.. إستراتيجيات التفاعل الرقمي”، وذلك ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2026، الذي اختتم أمس بالرياض.
وأوضحت أن موسم الدرعية قدم قصة واحدة منسجمة، تنطلق من عمق الدرعية التاريخي وتمتد إلى حضورها الثقافي المعاصر، مع توحيد الرسالة وتنويع أساليب الطرح بما يتناسب مع طبيعة المنصات الإعلامية المختلفة، مما عزز وضوح المحتوى وسهولة وصوله لمختلف شرائح الجمهور.
وبيّنت أن شعار الموسم “عزّك وملفاك” عكس هوية الدرعية ومكانتها، مستلهمًا الهوية البصرية والسمعية من الفنون المحلية والمخطوطات التاريخية، بما يجسد عمق المكان وإرثه الحضاري.
وبيّنت أن شعار الموسم “عزّك وملفاك” عكس هوية الدرعية ومكانتها، مستلهمًا الهوية البصرية والسمعية من الفنون المحلية والمخطوطات التاريخية، بما يجسد عمق المكان وإرثه الحضاري.
وأشارت إلى أن موسم الدرعية انتقل من الترويج التقليدي إلى صناعة التجربة، من خلال محتوى رقمي مرن قابل للتطوير وفق تفاعل الجمهور، مع تكامل بين فرق الإعلام والمحتوى والتشغيل، مؤكدة أن وضوح الفكرة، وتبسيط المحتوى، والمرونة في التعامل مع تغير سلوك الجمهور، تمثل ركائز أساسية لصناعة أثر إعلامي مستدام