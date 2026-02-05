مجلس تنسيقي للمجمعات التعدينية

البلاد (الرياض)

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مبادرة (المجلس التنسيقي للمجمعات التعدينية)، لتعزيز التكامل المؤسسي بين القطاعين العام والخاص في قطاع محاجر مواد البناء، بما يسهم في زيادة جاذبية بيئة الاستثمار، ورفع الكفاءة التشغيلية للمجمعات في مختلف مناطق المملكة.



وأكد نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن المبادرة تجسد توجه الوزارة إلى رفع كفاءة التشغيل، وتحسين الخدمات، وتعزيز الامتثال والاستدامة عبر تنسيق مؤسسي فعّال مع الجهات ذات العلاقة ومن خلال شراكة واضحة مع المستثمرين.

من جهته، أوضح وكيل الوزارة للإشراف على العمليات التعدينية المهندس أحمد فقيه، أن المرحلة الأولى انطلقت في مجمعي كسارات جدة وجبل العِد بمنطقة مكة المكرمة، لدورهما المحوري في إمدادات مواد البناء المرتبطة بالمشاريع التنموية الكبرى في المملكة. يذكر أن المجمعات التعدينية المعتمدة في المملكة تبلغ 329 مجمعًا.