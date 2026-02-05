المحليات

للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026

البلاد (الرياض)

تشارك وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي 2026م، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمدينة الرياض، خلال الفترة من 8 حتى 12 فبراير الجاري، تحت شعار “مستقبل التكامل الدفاعي”.
وتستعرض وزارة الداخلية في النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي، التطور التقني الذي يشهده قطاع الأمن بالمملكة بدعم من القيادة -أيدها الله-، وإسهاماته في تعزيز الشعور العام بالأمان، والمشتمل على النظم الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في أمن الحدود والمنشآت الحيوية والبيئة، وسلامة الحشود، وإدارة الأزمات والكوارث.
