في روشن.. الفيحاء يقسو على النجمة بثلاثية
الرياضة

صحيفة البلادaccess_time18 / شعبان / 1447 هـ       5 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

دك فريق الفيحاء شباك ضيفه النجمة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت الخميس بينهما في المجمعة، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفيحاء بهدفين نظيفين سجلهما كل من فاشيون ساكالا في الدقيقة 17، وصبري دهال في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، أضاف جايسون ثالث أهداف الفيحاء في الدقيقة 57؛ لتنتهي المباراة بفوز الفريق البرتقالي بثلاثية نظيفة.

الفوز رفع رصيد الفيحاء إلى 23 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر، فيما جمدت الخسارة رصيد النجمة عند 5 نقاط في ذيل الجدول.

 

 

 

