في روشن.. الفيحاء يقسو على النجمة بثلاثية

البلاد (جدة)
دك فريق الفيحاء شباك ضيفه النجمة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت الخميس بينهما في المجمعة، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن.
انتهى الشوط الأول بتقدم الفيحاء بهدفين نظيفين سجلهما كل من فاشيون ساكالا في الدقيقة 17، وصبري دهال في الدقيقة 39.
الفوز رفع رصيد الفيحاء إلى 23 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر، فيما جمدت الخسارة رصيد النجمة عند 5 نقاط في ذيل الجدول.
ساكالا يفتتح التسجيل لصالح الفيحاء في الدقيقة 16.
صبري دهل يضاعف النتيجة لصالح الفيحاء في الدقيقة 39.
جيسون يسجل الهدف الثالث للفيحاء في الدقيقة 57.
