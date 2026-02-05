سمو وزير الثقافة يلتقي نظيره السوري في دمشق

التقى صاحب السُمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة اليوم في دمشق محمد ياسين صالح، وزير الثقافة في الجمهورية العربية السورية، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة؛ لحضور معرض دمشق الدولي للكتاب 2026م الذي تحلّ فيه المملكة ضيف شرف.
وقدَّم سموُّ وزير الثقافة في بداية اللقاء التهنئةَ لنظيره السوري؛ بمناسبة إقامة معرض دمشق الدولي للكتاب 2026م، متمنياً سموُّه لسوريا حكومةً وشعباً مزيداً من الرخاء والتقدم والازدهار.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقة الثقافية بين البلدين الشقيقين، وأهمية التعاون الثقافي المشترك في عددٍ من المجالات الثقافية، وتوحيد المواقف بما يخدم مصالح البلدين في الموضوعات الثقافية.
حضر اللقاءَ من الجانب السعودي المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، ومساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، والمستشار بالديوان الملكي عبد الله بن عبد الرحمن المحيسن، والمشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة فيصل بن عبد الرحمن بن معمر.
