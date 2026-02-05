سمو وزير الثقافة ونظيره السوري يزوران المتحف الوطني السوري

البلاد (دمشق)

زار صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة اليوم برفقة محمد ياسين صالح وزير الثقافة السوري، المتحف الوطني السوري في دمشق، وذلك خلال زيارة سموّه للجمهورية العربية السورية؛ لحضور افتتاح معرض دمشق الدولي للكتاب 2026، الذي تحلّ فيه المملكة ضيف شرف.

ورافق سمو وزير الثقافة خلال الزيارة، المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، ومساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، والمستشار بالديوان الملكي عبد الله بن عبد الرحمن المحيسن، والمشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة فيصل بن عبد الرحمن بن معمر.

وتجوّل سمو وزير الثقافة ونظيره السوري في المتحف الذي يضم العديد من القطع الأثرية النادرة الموزعة على أجنحةٍ تغطي عصور ما قبل التاريخ، والآثار السورية القديمة، والكلاسيكية، والإسلامية، والفنون التقليدية، والفن الحديث، ومن أبرز تلك الأجنحة القسم العربي الإسلامي الذي يضم معروضات للعهد الأموي، ومنها قصر الحير الغربي.