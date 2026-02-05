متابعات

حضور سعودي لافت في عرض أزياء اللجان الأولمبية الوطنية ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للموضة

صحيفة البلادaccess_time18 / شعبان / 1447 هـ       5 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
سجل فريق السعودية حضورًا لافتًا في عرض أزياء اللجان الأولمبية الوطنية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، الذي أُقيم ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للموضة، بمشاركة 17 لجنة أولمبية وطنية من مختلف دول العالم، إذ تعد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الجهة العربية الوحيدة المشاركة في هذا الحدث العالمي.
وشارك لاعب المنتخب السعودي راكان علي رضا في العرض، مرتديًا تصميمًا من ابتكار المصممة السعودية علياء السالمي، جسّد ملامح من التراث السعودي بأسلوب معاصر يجمع بين الأصالة والحداثة، في طرح بصري يعكس الهوية الوطنية ضمن سياق عالمي.
وتُعد السالمي من أبرز المصممات السعوديات في مجال الأزياء المرتبطة بالمناسبات الكبرى، إذ سبق لها تصميم ملابس حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في هاربن، في امتداد يعكس الحضور السعودي في المحافل الرياضية والثقافية الدولية.
ويأتي هذا الظهور تأكيدًا على تكامل الرياضة مع الثقافة والإبداع، وتعزيزًا للصورة الحضارية للمملكة على الساحة الأولمبية العالمية، بما يُجسد تطور المشهد الإبداعي السعودي وتنوع أدوات حضوره دوليًا.
