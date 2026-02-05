تهيئة بيئة تعليمية حاضنة ومحفزة للابتكار.. 40 دولة تشارك في مؤتمر «الموهبة والإبداع»

البلاد (جدة)

تشهد السعودية اطلاق أول مؤشر عالمي لقياس وتقييم الموهبة، خلال المؤتمر الآسيوي التاسع عشر للموهبة والإبداع 2026، الذي ينطلق بعد غد السبت برعاية وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان، ويستمر على مدار 5 أيام في رحاب جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، بحضور نخبة من القادة والخبراء والباحثين من أكثر من 40 دولة، حيث يحمل برنامجًا علميًا ثريًا يشمل أكثر من 100 جلسة وكلمة رئيسية و350 مساهمة علمية.

يأتي تنظيم المؤتمر تحت شعار “نحو المستقبل: رؤية لتعليم الموهوبين 2050″، كأكبر المؤتمرات المتخصصة في مجال الموهبة والإبداع على مستوى العالم، تأكيدًا على توجه وزارة التعليم السعودية في دعم الموهوبين والمبدعين، وترجمةً لجهودها المتواصلة في تهيئة بيئة تعليمية حاضنة ومحفزة تعزز روح الابتكار والتميز، من خلال شراكات محلية ودولية، تسهم في تطوير منظومة الموهبة والإبداع، حيث يعد الحدث محطة محورية في مسار تطوير تعليم الموهوبين في المنطقة، كما يمثل منصة رائدة لتبادل أحدث الاتجاهات والممارسات بين الخبراء والمختصين في مجال رعاية الموهبة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويزخر برنامج المؤتمر بسلسلة من الأنشطة المصاحبة المتميزة، منها مخيم إثرائي للشباب الموهوبين، وهاكاثون للابتكار التعليمي، والإطلاق الرسمي لأول مؤشر عالمي لقياس وتقييم الموهبة، في مبادرة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وذلك بإشراف الاتحاد الآسيوي للموهبة واللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر.