تستضيف مؤتمر العلا.. السعودية تعزز مستقبل الأسواق الناشئة

البلاد (العُلا)

تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة النسخة الثانية من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، يوم الأحد القادم في محافظة العُلا، بالشراكة بين وزارة المالية السعودية، وصندوق النقد الدولي، ومشاركة واسعة من وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقيادات المؤسسات المالية الدولية وخبراء الاقتصاد من دول العالم.



وأكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن استضافة المملكة للمؤتمر تأتي امتدادًا لالتزامها المستمر بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي عالميًا، حيث يوفر المؤتمر منصة فريدة لمناقشة السياسات والإصلاحات التي من شأنها دعم النمو والمرونة الاقتصادية.



من جانبها، أوضحت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن المؤتمر يوفر منصة حيوية لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ لمناقشة سبل التعامل مع المخاطر، واغتنام الفرص المتاحة في المرحلة القادمة.

ويجسّد المؤتمر متانة الشراكة الإستراتيجية بين وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، كما يعكس الدور المتنامي للمملكة في دعم الحوار الاقتصادي الدولي، وتعزيز التعاون واغتنام الفرص الجديدة لضمان نمو مستدام.