الهلال يمطر شباك الأخدود بسداسية.. وبن زيمة يتألق
18 / شعبان / 1447 هـ       5 فبراير 2026

البلاد (جدة)

في لقاء شهد الظهور الأول للنجم كريم بن زيمة، أمطر فريق الهلال شباك مضيفه الأخدود بسداسية نظيفة؛ منها هاتريك لبن زيمة وثنائية لسالم الدوسري؛ ليواصل الفريق الهلالي صدارته لدوري روشن السعودي، وذلك في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، ضمن الجولة 21″ من عمر المسابقة.

سجل كريم بنزيما ثلاثة أهداف “هاتريك” في الدقائق 31، 60، و 64 قبل أن يصنع الهداف الرابع الذي أحرزه مالكوم فيليب في الدقيقة 72.

وعزز سالم الدوسري بهدف خامس لمصلحة الهلال في الدقيقة 75 من عمر المباراة، وأضاف السادس في الدقيقة 90+2

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 50 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن، وفي المقابل تجمد رصيد الأخدود عند النقطة العاشرة في المركز قبل الأخير.

