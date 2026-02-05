الهلال يمطر شباك الأخدود بسداسية.. وبن زيمة يتألق

البلاد (جدة)
في لقاء شهد الظهور الأول للنجم كريم بن زيمة، أمطر فريق الهلال شباك مضيفه الأخدود بسداسية نظيفة؛ منها هاتريك لبن زيمة وثنائية لسالم الدوسري؛ ليواصل الفريق الهلالي صدارته لدوري روشن السعودي، وذلك في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، ضمن الجولة 21″ من عمر المسابقة.
سجل كريم بنزيما ثلاثة أهداف “هاتريك” في الدقائق 31، 60، و 64 قبل أن يصنع الهداف الرابع الذي أحرزه مالكوم فيليب في الدقيقة 72.
وعزز سالم الدوسري بهدف خامس لمصلحة الهلال في الدقيقة 75 من عمر المباراة، وأضاف السادس في الدقيقة 90+2
الفوز رفع رصيد الهلال إلى 50 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن، وفي المقابل تجمد رصيد الأخدود عند النقطة العاشرة في المركز قبل الأخير.
كريم بنزيما يسجل أول أهداف الهلال في الدقيقة 31.#الأخدود 0 × 1 #الهلالpic.twitter.com/IffUpDAoMz#صحيفة_البلاد | #نادي_الأخدود | #نادي_الهلال | #الأخدود_الهلال@SPL | @mosgovsa | @Alhilal_FC | @ALAKHDOUD
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 5, 2026
كريم بنزيما يسجل ثاني أهداف الهلال .#الأخدود 0 × 2 #الهلالpic.twitter.com/b5AZidOW9Y #صحيفة_البلاد | #نادي_الأخدود | #نادي_الهلال | #الأخدود_الهلال@SPL | @mosgovsa | @Alhilal_FC | @ALAKHDOUD
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 5, 2026
كريم بنزيما يسجل الهاتريك ويمنح الهلال الهدف الثالث.#الأخدود 0 × 3 #الهلالpic.twitter.com/n8bvsCsgmB#صحيفة_البلاد | #نادي_الأخدود | #نادي_الهلال | #الأخدود_الهلال@SPL | @mosgovsa | @Alhilal_FC | @ALAKHDOUD
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 5, 2026