القيادة تهنئ رئيس جمهورية بوروندي بذكرى يوم الوحدة لبلاده

الأولىالقيادة تهنئ رئيس جمهورية بوروندي بذكرى يوم الوحدة لبلاده صحيفة البلادaccess_time18 / شعبان / 1447 هـ 5 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إيفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بوروندي الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إيفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بوروندي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.