الفيصل يرأس بعثة المملكة المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو – كورتينا 2026

صحيفة البلاد       5 فبراير 2026

 

البلاد (الرياض)
يرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بعثة المملكة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو – كورتينا 2026، التي تنطلق رسميًا الساعة الثامنة مساء غد الجمعة، عبر حفل الافتتاح الذي يُقام في ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية، إيذانًا بانطلاق منافسات الحدث الأولمبي العالمي، بمشاركة نخبة من أبرز الرياضيين من مختلف دول العالم.
وأكد سموه بهذه المناسبة، أن مشاركة المملكة في هذا المحفل الأولمبي العالمي تأتي امتدادًا للدعم السخي، الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مما أسهم في تحقيق تطور ملحوظ في مختلف الألعاب الرياضية، بما في ذلك الرياضات الشتوية، التي شهدت نموًا متسارعًا خلال الأعوام الماضية على مستوى التنظيم والممارسة والتمثيل الدولي.
وأشار سموه، إلى أن هذه المشاركة تُعد محطة مهمة ضمن مسار بناء وتطوير منظومة الرياضات الشتوية في المملكة، كونها تمثل فرصة مميزة للرياضيين السعوديين للاحتكاك بأفضل اللاعبين على المستوى العالمي، بما يسهم في رفع جاهزيتهم الفنية، وتطوير خبراتهم، وتعزيز الحضور السعودي في المحافل الأولمبية الدولية.
