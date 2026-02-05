الرئيس السوري يلتقي سمو وزير الثقافة في دمشق

التقى فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، اليوم في قصر المؤتمرات بالعاصمة دمشق، صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وذلك على هامش حفل افتتاح معرض دمشق الدولي للكتاب 2026م الذي تحلّ فيه المملكة ضيف شرف.
ونقل سموُّ وزير الثقافة في بداية اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- إلى أخيهم فخامة الرئيس السوري، وخالص تمنياتهما لفخامته بموفور الصحة والسعادة، وللجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرخاء، وهنأ سموُّه فخامةَ الرئيس بمناسبة إقامة معرض دمشق الدولي للكتاب 2026م.
وتضمّن اللقاءُ التأكيدَ على عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، وأهمية التعاون الثقافي المشترك.
حضر اللقاءَ من الجانب السعودي المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، ومساعد وزير الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق، والمستشار بالديوان الملكي عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن، والمشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر.
كما حضر اللقاء عدد من المثقفين السعوديين المشاركين في معرض دمشق الدولي للكتاب 202
