البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يدعم استقرار التعليم في سقطرى

منذ ساعة
البلاد (سقطرى)
أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مبادرة “تعزيز استقرار التعليم” في جزيرة سقطرى، وذلك في إطار الجهود التنموية السعودية المقدمة دعمًا لقطاع التعليم في اليمن.
وأثمرت المبادرة في استئناف العملية التعليمية في جامعة سقطرى وإعادة فتح أبوابها، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي اليمنية.
وجاءت عودة العمل في جامعة سقطرى بعد تأمين كامل التكاليف التشغيلية التي شكّلت تحديًا أمام استمرار العملية التعليمية، حيث نجح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تذليل كافة التحديات، ضمن دعمه الشامل لقطاع التعليم في اليمن بمختلف مستوياته، إسهامًا في تحقيق تعليم شامل ومستدام.
وتحظى محافظة سقطرى بمشاريع تعليمية متعددة، منها: مشروع إنشاء وتجهيز المعهد الفني ومشروع إنشاء وتجهيز كلية التربية وعدد من المدارس النموذجية، بما يسهم في تعزيز فرص التعليم ويوفر بيئة تعليمية محفّزة في المحافظة.
ويدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قطاع التعليم بمختلف مستوياته، وقدم دعمه في 11 محافظة يمنية وهي: تعز، عدن، سقطرى، المهرة، مأرب، حضرموت، حجة، لحج، أبين، شبوة، الضالع، عبر تنفيذ نحو 60 مشروعًا ومبادرة تنموية مستدامة.
وتشمل المشاريع والمبادرات التعليمية دعم التعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني، والتي جاءت للمساهمة في تحقيق تأثير إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات المحلية في اليمن، والمساهمة في تعزيز التنمية الشاملة وبناء مستقبل مُشرق وواعد في اليمن.