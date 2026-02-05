الرياضة

الأهلي يعبر الحزم بثنائية ويواصل مطاردة الهلال

صحيفة البلادaccess_time18 / شعبان / 1447 هـ       5 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

واصل فريق الأهلي مطاردته للهلال المتصدر لدوري روشن، ونجح في التغلب على ضيفه الحزم بثنائية نظيفة، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الإنماء في جدة، لحساب الجولة 21 من دوري روشن.

انتظر الأهلي حتى الدقيقة 58 ليحرز إيفان توني هدف الأهلي الأول، وفي الدقيقة 76 عزز الأهلي الت=نتيجة بالنيران الصديقة عبر لاعب الحزم  سلطان تنكر بطريق الخطأ في مرماه.

بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده للنقطة 47 في المركز الثاني مؤقتًا، فيما توقف رصيد الحزم عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

 

 

 

 

