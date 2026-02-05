الأهلي يعبر الحزم بثنائية ويواصل مطاردة الهلال

البلاد (جدة)
واصل فريق الأهلي مطاردته للهلال المتصدر لدوري روشن، ونجح في التغلب على ضيفه الحزم بثنائية نظيفة، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الإنماء في جدة، لحساب الجولة 21 من دوري روشن.
انتظر الأهلي حتى الدقيقة 58 ليحرز إيفان توني هدف الأهلي الأول، وفي الدقيقة 76 عزز الأهلي الت=نتيجة بالنيران الصديقة عبر لاعب الحزم سلطان تنكر بطريق الخطأ في مرماه.
بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده للنقطة 47 في المركز الثاني مؤقتًا، فيما توقف رصيد الحزم عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.
