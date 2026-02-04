مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي يستضيف طلبة جامعة طيبة الدوليين

البلاد (المدينة المنورة)
استضاف مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي طلبة جامعة طيبة الدوليين، ضمن زيارة ثقافية تعليمية؛ هدفت إلى تعزيز التبادل الثقافي، والتعريف بفنون الخط العربي أحد أبرز مكونات الهوية الثقافية العربية والإسلامية.
وتعرّف الطلبة خلال الزيارة على تاريخ الخط العربي وتطوّره، وأبرز مدارسه وأنماطه الفنية، إلى جانب الاطلاع على دور المركز في حفظ هذا الفن الأصيل ونقله للأجيال، من خلال البرامج التعليمية والتدريبية التي يقدمها.
وشارك الطلبة في تجربة تطبيقية لترجمة مقولات وحِكم مختارة من لغاتهم الأم إلى اللغة العربية، وتجسيدها بأساليب متعددة من الخط العربي، في تجربة تفاعلية جمعت بين الأبعاد اللغوية والثقافية والفنية، وأسهمت في إبراز جماليات الخط العربي وقدرته على التعبير عن المعاني الإنسانية المشتركة بين الشعوب.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود المركز إلى توسيع نطاق التواصل الثقافي، وتعريف غير الناطقين بالعربية بفنونها، وإبراز الخط العربي بوصفه جسرًا حضاريًا يعكس قيم التنوع والتلاقي الثقافي، ويعزّز مكانة المدينة المنورة حاضنةً للبرامج الثقافية والمعرفية النوعية.