مبادرة “جدة تمشي 2” تسجل أكثر من 37 ألف مشارك في مسارات المبادرة

سجَّلت مبادرة “جدة تمشي 2” التي أطلقتها أمانة محافظة جدة بالتعاون، تفاعلًا مجتمعيًا واسعًا، بمشاركة تجاوزت 37 ألف مشارك توزعوا على مسارين رئيسيين “تحدي الـ60 دقيقة” و”تحدي تجميع النقاط”، وذلك عبر تطبيق تحدي المشي.
وشملت مبادرة “جدة تمشي 2” 25 ممشى موزعة بين مماشٍ رئيسة وثانوية في عددٍ من أحياء المحافظة، بما أتاح مشاركة مختلف فئات المجتمع، وسهّل الوصول إلى مواقع ممارسة المشي في بيئة آمنة ومحفزة.
وتأتي المبادرة ضمن جهود الأمانة لتعزيز الصحة المجتمعية ونشر ثقافة المشي، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي ونشط، بما ينسجم مع مستهدفات جودة الحياة ورؤية المملكة 2030، وامتدادًا لجهودها في تفعيل المرافق العامة وتحسين جودة الحياة، من خلال تشجيع ممارسة النشاط البدني، واستثمار المماشي العامة بوصفها مساحات حضرية داعمة للصحة الجسدية والنفسية.
وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندس هتان بن هاشم حموده، أن عدد المشاركين في المبادرة بلغ 37,556 مشاركًا، حيث شارك 29,792 مشاركًا في تحدي الــ60 دقيقة، فيما شارك 7,764 مشاركًا في تحدي تجميع النقاط.
وتأتي مبادرة “جدة تمشي 2” ضمن سلسلة مبادرات نوعية تهدف إلى تحسين الصحة العامة، وتعزيز استخدام المرافق البلدية، وتحويل المماشي والحدائق إلى عناصر فاعلة في المشهد الحضري، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر حيوية ونشاطًا.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م