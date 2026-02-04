في قضية «التآمر على أمن الدولة».. رفع عقوبة الغنوشي لـ20 عاماً سجناً

البلاد (تونس)

قررت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، رفع عقوبة السجن بحق رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، من 14 إلى 20 عاماً، ضمن القضية المعروفة إعلامياً بـ”التآمر على أمن الدولة 2″.

وأفاد مصدر قضائي أن الدائرة المختصة أصدرت أحكاماً نهائية أخرى تتراوح بين 3 و35 عاماً بحق أكثر من 20 متهماً، شملت سياسيين بارزين، ومسؤولين سابقين في حركة النهضة، ورجال أعمال، وأمنيين، على غرار الأمني السابق كمال البدوي، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، والمديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة، اللذين يتواجدان في حالة فرار.

وتعود وقائع القضية إلى سبتمبر 2023، حيث وُجّهت التهم للمتهمين بتكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، ومحاولة تغيير هيئة الدولة، بالإضافة إلى استغلال وسائط التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف.

يذكر أن الغنوشي موقوف منذ منتصف أبريل 2023، بعد تصريح هدد فيه بإشعال حرب أهلية وإثارة الفوضى في تونس حال إبعاد حركة النهضة عن السلطة، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد المالي والإرهاب.

وكانت الأحكام النهائية في قضية سابقة، تُعرف بـ”التآمر على أمن الدولة 1″ الصادرة في نوفمبر 2025، قد تراوحت بين 10 و45 عاماً، وشملت أكثر من 40 متهماً من قيادات النهضة ومعارضين آخرين، مثل جوهر بن مبارك ورضا بالحاج من “جبهة الخلاص”.