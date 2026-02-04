فلسطين تدين مخططات الاحتلال لشرعنة مزارع استعمارية

البلاد (القدس المحتلة)

أدانت الرئاسة الفلسطينية، أمس (الثلاثاء)، عزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي شرعنة أكثر من 140 مزرعة استعمارية في الضفة الغربية، معتبرة هذه الخطوة تصعيداً خطيراً لسياسة الضم والتوسع العنصري.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إن المخططات الإسرائيلية تهدف إلى طرد السكان الفلسطينيين من تجمعاتهم السكنية الرعوية، وتنفيذ محاولات للضم والتهجير، مؤكداً أن كل أشكال الاستعمار غير شرعية وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334. وأضاف أن المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية، مدعو إلى التدخل الفوري لوقف السياسات الإسرائيلية التي تهدد جهود التهدئة الدولية.

في غضون ذلك، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71,803 شهداء و171,570 جريحًا، بينهم نساء وأطفال، بعد عامين من العمليات العسكرية المكثفة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول ثلاثة شهداء و15 إصابة إلى المستشفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصبح عدد الشهداء منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي 529 شهيدًا

وتستمر فرق الإنقاذ الفلسطينية بعمليات انتشال الجثامين من تحت ركام المنازل والمباني المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع، في ظل تدهور الوضع الإنساني ونداءات مستمرة للمجتمع الدولي لتوفير المساعدات والإغاثة العاجلة للمدنيين.