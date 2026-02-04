ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام.. انطلاق النسخة الدولية من “معسكر الابتكار الإعلامي”

انطلقت النسخة الدولية الثانية من “معسكر الابتكار الإعلامي (SAUDI MIB)” ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام 2026، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- المُقام بالرياض خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير الجاري، وسط أجواء تنافسية ورؤى إبداعية للمشاركين المتأهلين للمراحل النهائية؛ لاستعراض المشروعات الإعلامية المبتكرة بالذكاء الاصطناعي محليًا وعالميًا.
وشهد اليوم الأول مشاركة 21 مشروعًا من المتأهلين إلى المرحلة النهائية، وبعد تقييم جودة الأفكار اختارت منهم لجنة التحكيم 5 أعمال فقط للتنافس على الفوز بالجائزة التي يعلن عنها في اليوم الختامي للمنتدى، فيما عرضت الفرق الأخرى المرشحة لهذه المرحلة أعمالها في اليوم الثاني.
ويجمع “معسكر الابتكار الإعلامي” الأعمال الإبداعية من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة سواء الأفراد أو الفرق بحيث يتكون الفريق الواحد من 3 إلى 6 أعضاء.
وبدأ التسجيل في البرنامج في 16 أكتوبر 2025، وبعد عرض المبتكرات أمام لجنة التحكيم المكونة من 9 خبراء، تختار اللجنة المتأهلين للمراحل النهائية خلال فعاليات المنتدى، والإعلان عن الفائزين في 4 فبراير الجاري.
والمعسكر هو مبادرة من المنتدى السعودي للإعلام تهدف إلى دعم الابتكار في المجال الإعلامي وتمكين المواهب السعودية والعالمية من تطوير حلول ومشاريع إبداعية قائمة على الذكاء الاصطناعي تسعى من خلاله إلى إثراء المشهد الإعلامي بمخرجات حديثة.
وفي نسخته الدولية يعزز “معسكر الابتكار الإعلامي “مكانة المملكة بوصفها مركزًا عالميًا لصناعة الإعلام المبتكر، إذ يستهدف الشركات التقنية الناشئة المحلية والعالمية والمؤسسات الإعلامية داخليًا وخارجيًا، وكذلك الأفراد المهتمين بالإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي.
ويشمل البرنامج ثلاثة مجالات هي: الصحافة المعززة بالذكاء الاصطناعي، وكيفية توظيف التقنيات الذكية في تطوير العمل الصحفي الاستقصائي من خلال تحليل البيانات الضخمة وكشف الأنماط الخفية والزيف الإعلامي، إلى جانب صناعة المحتوى الذكي بجميع أشكاله من الفيديوهات والبودكاست والتصاميم التفاعلية عبر أدوات ذكية تسرع عمليات التحرير والإنتاج وتثري جودة المخرجات، إضافة إلى المذيع الافتراضي الذكي عبر تصميم وتطوير مذيع افتراضي لتوليد وتحرير وتقديم المحتوى الإخباري من مصادر موثوقة بأسلوب مرئي وسمعي يحاكي أداء المذيعين الحقيقيين.
ويشكل معسكر الابتكار الإعلامي (SAUDI MIB) محطة عالمية تجمع المواهب والخبراء من مختلف الدول تحت مظلة واحدة؛ لتمكين صناعة الإعلام بمفاهيم جديدة، ويأتي هذا التوسع الدولي بدعم وشراكات إستراتيجية مع جهات رائدة في التقنية والذكاء الاصطناعي أبرزها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م